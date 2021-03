Urszula Dudziak tęskni za drugim domem. "Dawniej bez przerwy krążyłam między Nowym Jorkiem a Polską"

Urszula Dudziak to polska kompozytorka i wokalistka jazzowa. Podczas nauki w szkole średniej zafascynowana Ellą Fitzgerald i wówczas odkryła swoje zainteresowanie jazzem. Zadebiutowała w 1958 roku, gdy została solistką zespołu Krzysztofa Komedy. Współpracowała również z orkiestrą Edwarda Czernego, a od 1964 r. do końca lat ‘80. - z mężem Michałem Urbaniakiem. W 1973 r. Urszula Dudziak wyjechała z nim do Nowego Jorku.