Urządzenie wielofunkcyjne do kuchni – sposób na szybkie i wygodne gotowanie

Technologia śmiało wkracza we wszystkie dziedziny życia! Trudno się zatem dziwić temu, że zawitała także do naszych… kuchni! Od kilku lat są dostępne na rynku, od niedawna coraz częściej, śmielej i głośniej polecane. Urządzenia wielofunkcyjne, bo to o nich mowa, rewolucjonizują ostatnimi czasy polskie kuchnie! Czym są? W czym mogą nam pomóc… i czy naprawdę warto w nie zainwestować?

Urządzenia wielofunkcyjne – a co to takiego?

Urządzenia tego typu są zazwyczaj dość podobne w budowie. Metalowa misa, umieszczona na opływowym korpusie, na którym zwykle znajduje się panel sterujący. Eleganckie, nie zabierające zbyt dużo miejsca – od strony projektu wizualnego nie można wytknąć producentom najmniejszego błędu. Jednak, choć wygląd eksponowanego w kuchni urządzenia ma ogromne znaczenie, nie on jest tu najważniejszy! Liczy się technologia, która przychodzi z pomocą w codziennym przyrządzaniu potraw. Oszczędność czasu, pieniędzy i energii traconej podczas żmudnych przygotowań – wszystko to obiecują nam firmy wprowadzające do sprzedaży swoje urządzenia wielofunkcyjne. Czy naprawdę tak jest? Sprawdźmy to.

Jak działa urządzenie wielofunkcyjne?

Każde z urządzeń wielofunkcyjnych dostępnych na rynku może śmiało zastąpić kilka innych kuchennych sprzętów. Metolowa misa staje się w zależności od potrzeb – garnkiem, patelnią, naczyniem do gotowania na parze, blenderem czy miską robota kuchennego.

Jak wiele innych urządzeń może zastąpić? To oczywiście zależy od konkretnego modelu. Starsze wersje są zwykle nieco uboższe, nowe, w odpowiedzi na potrzeby klientów, są stale doposażone w kolejne funkcje.

Najczęściej urządzenia pracują w kliku programach. W większości odnajdziemy zatem tryb automatyczny, w którym zaprogramowane są już takie czynności jak np. gotowanie na parze czy szatkowanie, a także tryb ręczny, w którym możemy dostosować pracę urządzenia do własnych potrzeb. Największą popularnością wśród nabywców cieszy się jednak zwykle tryb „przepisy automatyczne”. Co właściwie oznacza

Gotowanie w asyście prywatnego mistrza kuchni!

Dokładnie tak! Przepisy automatyczne to przyrządzanie krok po kroku danej receptury podążając za wskazówkami urządzenia, które prowadzi nas „za rękę”. Jego kolejne komunikaty informują nas o tym co, kiedy i w jakiej ilości powinno trafić do misy. Urządzenie samo ustawia się na odpowiedni program gotujący, podsmażający, mieszający itd. wykonując za nas całą pracę!

Baza przepisów i technologia Wi-Fi

Właściwie każde z urządzeń dostępnych na rynku wyposażone jest w bazę wgranych przepisów. Prawdziwa magia zaczyna się jednak w momencie udostepnienia przez producenta możliwości… połączenia z Wi-Fi. Topowe rynkowe modele dają swoim użytkownikom taką opcję. To niezwykle przydatna funkcja - w chmurze czekają na nich rozbudowane bazy przepisów! Zwykle są to przygotowane przez marki bazy receptur, które bezpłatnie możemy pobrać wprost do swojego robota. Urządzenie wielofunkcyjne do kuchni Perfect Mix2 marki Eldom jest przykładem sprzętu, w którym aktualizacje listy przepisów pojawiają się minimum raz w miesiącu. To niezwykle ważne, aby producent brał odpowiedzialność za rozszerzenia baz i systematycznie je poszerzał. Im więcej różnorodnych receptur, tym większy wybór i radość z gotowania! Eldom oprócz zwyczajowych aktualizacji, dba o menu świąteczne i zaskakiwanie swoich klientów - zaprasza do współpracy znanych i lubianych kucharzy i pasjonatów gotowania. W bazach tej marki znajdziemy m.in. dedykowane przepisy Ambasadora marki Jakuba Kuronia.

W czym jeszcze pomoże nam urządzenie wielofunkcyjne?

Oprócz opisanej wyżej funkcji przepisów automatycznych i receptur do pobrania, Perfect Mix2 daje możliwość pracy w trybie automatycznym i ręcznym. W tym ostatnim możemy ustawić każdą z jego dostępnych funkcji w odpowiedni dla siebie sposób.

A jakie to funkcje? Jest ich naprawdę dużo – 21 podstawowych takich jak np.: gotowanie, podsmażanie, gotowanie na parze, blendowanie, siekanie, wyrabianie ciasta, ubijanie, spienianie, deglasowanie, ważenie czy kruszenie lodu, uzupełnionych zostało o 12 kolejnych rozszerzeń m.in: karmelizowanie, gotowanie na wolnym ogniu, plasterkowanie i szatkowanie. Ze wszystkimi warto zapoznać się na stronie Eldom.

Czym jeszcze może nas zaskoczyć urządzenie wielofunkcyjne?

Niewiele osób wie, że naprawdę dobre urządzenia wielofunkcyjne posiadają także tryb wyparzania nazywany także funkcją sterylizacji. Perfect Mix2 przyda się zatem szczególnie Mamom… i to nie tylko w przygotowywaniu zdrowych, domowych posiłków dla swoich pociech. Wyparzanie butelek i smoczków nigdy jeszcze nie było tak proste!

Urządzenia wielofunkcyjne to prawdziwy hit ostatnich lat! Pomagają, odciążają i znacząco przyspieszają codzienny proces przygotowywania posiłków. Sięgają po nie zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z gotowaniem jak i doświadczeni szefowie kuchni. Wygoda, szybkość i niezawodność to trzy cechy, które czynią z urządzeń wielofunkcyjnych najbardziej przyjazny sprzęt kuchenny ostatnich lat.