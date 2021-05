Usłyszała od fanki, że chciała się zabić. Piosenka uratowała jej życie

- Ileż to ja policzków i kopów dostałam od znajomych, wydawało się, bliskich osób i od zupełnie nieznajomych, którzy opluwają mnie w internecie. Musiałam nabrać twardości skóry i charakteru, bo to pozwala iść dalej. Mimo hejtu, tego piekła na ziemi. (...) Z początku byłam przekonana, że na kłamstwa, plotki, wyssane z palca artykuły powinnam reagować. Dementować, dawać komentarz. Później jednak doszłam do wniosku, że rację miały moja babcia i mama, które wielokrotnie powtarzały mi: "Jeśli coś śmierdzi, nie ruszaj" - wyznała Beata w "Wysokich Obcasach".