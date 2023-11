Usuń z pralki przed włączeniem. Rachunki spadną w oczach

Podczas prania można popełnić sporo błędów. Niestety – o niektórych z nich większość z nas nie ma pojęcia. To poważne niedopatrzenie, które może skutkować znacznie wyższymi rachunkami za wodę i energię.

"Daily Star" postanowiło sprawdzić, jakie są największe grzechy dotyczące prania. Wbrew pozorom, nie jest to tylko niestaranne segregowanie ubrań, które wkładamy do bębna. Niki English, starsza dyrektorka ds. projektowania i rozwoju biznesu w AJG Fashion Consulting, wskazała także przeciążanie pralki i wypychanie jej po brzegi. - Przeciążenie prowadzi do nieefektywnego prania, konieczności wykonywania dodatkowych cykli prania i zużywania większej ilości energii - tłumaczy na łamach "Daily Star". Nadmiar ubrań należy usunąć z urządzenia.