Usunęli ją z grupowego zdjęcia cheerleaderek. Bo ma zespół Downa?

Morgyn Arnold ma 14 lat i uczęszcza do Shoreline Junior High School w Utah. Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa, co absolutnie nie przeszkodziło jej, by zostać jedną ze szkolnych cheerleaderek. Jest zresztą bardzo lubiana w swojej grupie, ciężko trenuje, by być dobrą zawodniczką. Dlatego też ogromnym szokiem zarówno dla niej, jak i jej koleżanek było spostrzeżenie, że ktoś wymazał dziewczynę z pamiątkowego zdjęcia rocznika 2020/2021.