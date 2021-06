Utytułowana pływaczka powiedziała dość. Nie wystąpi na igrzyskach w Tokio przez mizoginię i molestowanie

Stop mizoginii

Teraz pływaczka podjęła zaskakującą decyzję. Nie pojedzie na igrzyska do Tokio. Powodem jest właśnie mizoginia całego pływackiego środowiska. - Niech to będzie lekcja dla wszystkich mizoginistycznych zboczeńców w sporcie i ich lizusów – nie możecie dłużej wykorzystywać młodych kobiet i dziewcząt, zawstydzać ich ze względu na wygląd ich ciała lub medycznie nimi manipulować, a następnie oczekiwać, że będą was reprezentowały, żebyście mogli zarobić swoją roczną premię. Czas minął – czytamy na Twitterze Madeline Groves.