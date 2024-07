Uwaga na internetowych naciągaczy. Mają nową metodę

Czy wiesz, że co minutę na świecie dochodzi do ponad 100 cyberataków? Każdego dnia tysiące osób pada ofiarą wyrafinowanych scamów, tracąc oszczędności życia lub stając się ofiarami kradzieży tożsamości.

Jak się okazuje sklep regularnie, od co najmniej 2022 roku, ogłasza swoje "bankructwo", zachęcając klientów do "ostatnich zakupów" w ramach "atrakcyjnych wyprzedaży". Mimo tych powtarzających się komunikatów sklep nadal działa, a promocje nie zawsze okazują się korzystne . Takie praktyki stają się coraz powszechniejsze, szczególnie w branżach takich jak zabawki, gry planszowe, odzież, obuwie i kosmetyki.

Czasem sklepy dodają do ogłoszeń informacje o tym, że była to mała, rodzinna firma, która upadła z powodów osobistych. Ma to wzbudzić naszą empatię i zachęcić do zakupów, aby wesprzeć rzekomo potrzebujące rodziny. Najbardziej kusząca jest obietnica wielkich wyprzedaży. Sklep "zamyka się", więc chce szybko sprzedać towar, oferując nawet 80 proc., zniżki. Niestety, często okazuje się, że ceny wcale nie są atrakcyjne, a te same produkty można znaleźć taniej gdzie indziej.