Zaczynasz rozmowę od tego słowa? Ten błąd może cię słono kosztować

Oszustwa telefoniczne to zmora naszych czasów. Manipulanci i złodzieje wymyślają coraz to nowsze formy naciągania ludzi, ale cel jest zawsze ten sam - wyłudzenie pieniędzy lub danych. Do niedawna najczęstszymi oszustwami była metoda "na wnuczka", gdzie rozmówca podszywał się pod członka rodziny, prosząc o pilną pomoc finansową. Zdarzają się także fałszywe konkursy, gdzie zwycięzca ma opłacić koszt wysyłki lub podatku.