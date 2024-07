Sinice nie tylko w Bałtyku. Alert aż w siedmiu województwach

Zakwit sinic to coroczna zmora turystów nad Bałtykiem. Z tego powodu w okresie wakacyjnym część kąpielisk jest okresowo zamykana. Sinice zwykle pojawiają się w zamkniętych, stojących częściach akwenu, takich jak Zatoka Gdańska, gdzie ruch wody jest mniej intensywny.

Wyłączone z użytku jest m.in. kąpielisko nr 2 na Plaży Miejskiej w Olsztynie, plaża w Nieporęcie, kąpielisko miejskie w Środzie Wielkopolskiej, Lewityn w Pabianicach, zalew Kluczbork, kąpielisko Królewiecka we Wrocławiu, plaża w Natalinie czy kąpielisko nad Jeziorem Paprocanym w Tychach.

Sinice to potoczna nazwa cyjanobakterii, które są jednymi z najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Można je znaleźć praktycznie w każdym zbiorniku wodnym, ale problem pojawia się wtedy, gdy ich ilość znacznie wzrasta. Te bakterie rozwijają się w ciepłych i bogatych w składniki odżywcze wodach, a ich masowy zakwit może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Osoby szczególnie uczulone mogą odczuwać nieprzyjemne efekty nawet bez wchodzenia do wody. W przypadku pojawienia się takich objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z sinicami może prowadzić do różnych dolegliwości zdrowotnych. Objawy zatrucia toksynami obejmują:

