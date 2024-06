Uważaj na przetwory. Mogą zawierać groźne bakterie

Przygotowanie przetworów wcale nie jest taką prostą sprawą. Niewłaściwe zabranie się do tego zadania może nas kosztować poważny uszczerbek na zdrowiu. W słoikach może się bowiem wytworzyć bardzo groźna bakteria "Clostridium botulinum" - ta sama, która odpowiada za zatrucie tzw. jadem kiełbasianym.

Jak podaje zdrowie.pap.pl, w Polsce od wielu lat najwięcej zatruć wspomnianym "jadem" odnotowuje się w sezonie letnio-jesiennym. Wszystko przez to, że to właśnie w tym czasie przygotowujemy domowe przetwory. Jak uniknąć najgorszego?

Aby mieć pewność, że w naszych słoikach nie wytworzą się groźne bakterie, musimy bardzo uważnie podchodzić do procesu wekowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego radzi, aby przetwory gotować trzykrotnie. W pierwszym i drugim dniu przez godzinę zaś trzeciego dnia przez pół godziny. Procesu nie da się przyspieszyć. Cykle muszą zostać przeprowadzone w podanych odstępach czasu - są one bowiem zgodne z cyklami życia bakterii.

Wrzuć do rosołu. Przestanie być mdły i mętny

Wrzuć do rosołu. Przestanie być mdły i mętny

Do objawów zatrucia jadem kiełbasianym zaliczamy nagły spadek samopoczucia, dolegliwości żołądkowe, nudności, problemy z mową i połykaniem, a także trudności z widzeniem. Może też wystąpić senność, zawroty głowy oraz suchość w ustach. Pierwsze symptomy zatrucia występują już po 12 godzinach od zjedzenia produktu z jadem.

Jeżeli mamy podejrzenie zatrucia, natychmiast udajmy się do lekarza lub wezwijmy pogotowie ratunkowe. Taki stan stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!