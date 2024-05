Schabowe, że palce lizać. Ta marynata zmienia postać rzeczy

Zacznij od utarcia w moździerzu jałowca, ziela angielskiego i kminu rzymskiego, a następnie umieść te składniki w misce, gdzie zrobisz marynatę. Do tego samego pojemnika dodaj sól i dokładnie wymieszaj składniki.

Kolejnym etapem jest odpowiednie przygotowanie mięsa. Pokrój schab na kotlety, tak, aby miały ok. dwa cm grubości. Przykryj je folią spożywczą i rozbij tłuczkiem. Następnie każdego kotleta dokładnie natrzyj marynatą. Ustaw "wieżyczkę" z przygotowanych produktów, wkładając między mięso liście laurowe. Wówczas umieść tak przygotowane kotlety w lodówce na minimum na godzinę. Wyjmij je ok. pół godziny przed planowanym smażeniem, aby ogrzały się do temperatury pokojowej.