Uważaj na takie banknoty. Sprzedawca może ich nie przyjąć

O ile monety są bardziej wytrzymałe, tak banknoty zdecydowanie szybciej ulegają zniszczeniu. Nic dziwnego, przechodzą zwykle przez setki tysięcy rąk, jedni noszą je w portfelach, inni w torebkach, a jeszcze inni w kieszeniach spodni lub kurtki, co wpływa na ich wygląd i stan.

Jeśli jednak wejdziemy w posiadanie zużytego i zniszczonego banknotu, nic straconego. Jak czytamy na stronie Narodowego Banku Polskiego - jeśli nie ma wątpliwości, że banknot jest autentyczny, można go wymienić na taki, który nadaje się do użytku w kasie dowolnego, działającego w Polsce banku.

Bank przyjmie więc zarówno zniszczone monety, jak i postrzępione, naddarte, przerwane podklejone lub nadmiernie zabrudzone czy odbarwione banknoty i wymieni je na nowe. Co ważne jednak - NBP dokładnie określa też, kiedy przysługuje zwrot pełnej wartości przekazywanego, uszkodzonego nominału, a kiedy musimy się liczyć z mniejszym zwrotem.

"Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknot, który zachował ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, a także banknot przerwany na nie więcej niż dziewięć części stanowiący w całości 100 proc. powierzchni banknotu, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną" - czytamy na stronie NBP.

