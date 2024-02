Wyjmij banknot z portfela i sprawdź jego numer seryjny. Może być wart fortunę

Numer seryjny banknotu to unikalny ciąg liter i cyfr umieszczony na banknocie. Służy do jego identyfikacji. Każdy banknot emitowany przez bank centralny ma swój własny, niepowtarzalny numer seryjny. Umożliwia to śledzenie obiegu banknotów, ich autentyczność oraz pomaga w walce z fałszerstwami.