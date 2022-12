Uważaj na te imiona. Zwiastują trudny charakter

Imiona dla dziewczynek. Lepiej się nad nimi zastanów

Imię dla dziewczynki, które nie jest w takim wypadku najlepszym wyborem to m.in. Aleksandra. To żeński odpowiednik imienia Aleksander. Słowo jest pochodzenia greckiego, które wywodzi się od wyrazów "alekso" ("bronię") i "aner", "andros" ("człowiek"), a zatem imię to oznacza obrońcę ludzi. W Polsce spopularyzował je Henryk Sienkiewicz, nadając jednej z bohaterek "Potopu" imię Aleksandra. Znane jest jednak już od XIV wieku. Niestety kobiety z takim imieniem cechują się często nadmierną żądzą władzy, bywają też mściwe.