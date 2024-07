Uważaj na tego grzyba. Łudząco przypomina kurkę

Kurki można pomylić z lisówką pomarańczową, znaną też jako fałszywa kurka. Spożycie lisówki niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Jak odróżnić od siebie oba grzyby? Na co zwrócić uwagę?

W sklepach pojawiły się już pierwsze kurki . Można wykorzystać je do wielu potraw, m.in. sosów, mięs czy przetworów. Wiele osób decyduje się na samodzielne zebranie kurek, bowiem te, które można kupić w sklepie, są bardzo drogie. Obecnie cena wynosi od 60 do nawet 80 złotych za kilogram.

Lisówka do złudzenia przypomina kurki. To niewielki, pomarańczowy grzyb o lekko wywiniętym kapeluszu. Grzyb uznawany jest za lekko trujący. Spożycie lisówki może skutkować silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką i bólem głowy.

Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że grzyby są niemal identyczne. Po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć niewielkie różnice. Zwróć uwagę na trzonek. U kurek jest on bladopomarańczowy, zaś u lisówek jest intensywnie pomarańczowy. Przypatrz się też wewnętrznej części blaszki. U kurki strzępienia są nierównomierne i układają się w literę Y, zaś u lisówki są gęste i ułożone blisko siebie. Jeśli nie masz pewności do tego, czy zebrane przez ciebie grzyby to kurki, lepiej zostawić je w lesie.