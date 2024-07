W mig wyczyścisz kurki. Trik robi furorę

Już na przełomie czerwca i lipca w lasach możemy znaleźć kurki. Te grzyby wyśmienicie smakują np. z jajecznicą czy jako sos lub składnik zupy. Idealnie sprawdzą się też jako dodatek do makaronu.

Zanim jednak zabierzemy się do gotowania, kurki należy dokładnie wyczyścić. W jaki sposób zabrać się do tego procesu, aby grzyby nie straciły smaku? Podpowiadamy!

Dokładne umycie grzybów to niezbędna czynność, aby zachować podstawy higieny. Jednak przy czyszczeniu kurek, trzeba być delikatnym, aby nie straciła aromatu czy też smaku. Błędem jest na przykład mycie tych grzybów pod bieżącą wodą czy też namaczanie w zimnej. W ten sposób od razu stracą swoje zalety dla naszego podniebienia.

Jak zatem się za nie zabrać? Wystarczy, że umieścimy kurki w misce, posypiemy je 1,5 łyżeczki solą i zalejemy dopiero co zagotowaną wodą. Wówczas, wykonując delikatne ruchy łyżką, mieszamy grzyby. Wtedy wszystkie zabrudzenia i osady powinny spaść na dno naczynia. Kurki natomiast "łowimy" łyżką do odcedzania. Aby mieć pewność, że żadne zbędne "dodatki" nie zostały, ów proces można powtórzyć nawet dwa lub trzy razy. Jeżeli zamierzamy od razu ugotować grzyby, pomińmy ich osuszanie. Jednak w przypadku smażenia, przydadzą się ręczniki papierowe, aby odsączyć nadmiar wody.

Innym, choć zdecydowanie bardziej pracochłonnym sposobem jest użycie pędzelka. Wcześniej namaczamy go albo w gorącej wodzie zmieszanej z solą, albo w oleju. Ta metoda działa świetnie, ale naprawdę wymaga dokładności i poświęcenia sporego kawałka czasu. Wspominana solna kąpiel będzie zdecydowanie szybsza.

