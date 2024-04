Uważaj na "zemstę sąsiada". Może uczulać i zrujnować cały ogród

Sumak octowiec to popularna roślina. Co trzeba o niej wiedzieć?

Piękne i szybko rosnące drzewo często potocznie nazywane jest "zemstą sąsiada", ponieważ błyskawicznie się rozrasta i trudno je usunąć. Sumak octowiec znajduje się w wielu polskich ogrodach, jednak należy na niego uważać. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tej rośliny.

Sumak należy do rodziny nanerczowatych, do których zalicza się również drzewo mango oraz nerkowca. Gatunek sumaka posiada aż 54 odmiany, jednak do najbardziej popularnych należy sumak octowiec, szczaw omszony oraz sumak grabarski.

Sumak, pierwotnie pochodzący z Ameryki Północnej, obecnie rozprzestrzenił się na wiele krajów na całym świecie. Dzięki swojemu wykorzystaniu w kuchni Bliskiego Wschodu stał się szczególnie popularny w tamtych regionach.

W Polsce został wprowadzony na początku XIX wieku głównie jako roślina ozdobna. Trzeba przyznać, że jesienią sumak octowiec przybiera pięknych kolorów, dlatego też jest niezwykle popularny w ogrodach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wygląda sumak?

Sumak osiąga kilka metrów wysokości. Jego charakterystyczna korona ma parasolowaty kształt, z niskim pniem, który często rozgałęzia się od niewielkiej wysokości na konary i gałęzie. Gałęzie sumaka octowca są grube i sztywne, a młode pędy pokryte są włoskami. Pierzaste liście sumaka pojawiają się późno wiosną i rosną na młodych pędach. Bywają duże, a swoją długością mogą osiągnąć nawet 60 cm. Ich pojedyncze listki mają zaostrzone wierzchołki i zaokrągloną nasadę.

Jesienią liście sumaka zmieniają barwę na czerwoną, żółtą i pomarańczową, po czym opadają z drzewa na zimę. Z kolei czas kwitnięcia przypada na przełom czerwca i lipca. Roślina jest dwupienna, a jej kwiaty są drobne, żółtawozielone, zebrane w owłosione wiechowate kwiatostany na końcach pędów. U roślin żeńskich po kwitnieniu kwiaty przekształcają się w dekoracyjne, bordowe owocostany, które mogą pozostać na roślinie nawet przez kolejny rok.

Właściwości zdrowotne sumaka

Przyprawa sumak to sproszkowane owoce sumaka garbarskiego - nietoksycznej odmiany rośliny. Ten barwny i smaczny dodatek do potraw przynosi wiele korzyści dla organizmu. Już w starożytności ceniono jego właściwości i stosowano go jako środek moczopędny oraz przeciw wzdęciom.

Owoce sumaka są bogate w wartości odżywcze, które wynikają głównie z obecności różnych antyoksydacyjnych związków. Oprócz nich, w owocach sumaka znajdują się również taniny i flawonoidy. W 100 gramach zawarte jest: białko, tłuszcze, węglowodany oraz błonnik, a także witaminy C, B1, B2, B6, potas, magnez, żelazko, cynk, miedź i wapń.

Zobacz także : Grill na działce ROD? Tylko pod jednym warunkiem

Do tego wpływa na układ pokarmowy, zmniejszenie masy ciała u osób z otyłością, ma działanie przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. Roślina posiada jednak alergizujące substancje, które mogą przyczynić się do powstania m.in. pokrzywki skórnej, pieczenia i łzawienia oczu.

Na co należy uważać, sadząc sumaka octowca?

Chociaż liście sumaka octowca nie są trujące, to u niektórych osób po kontakcie z kwiatami, liśćmi lub młodymi pędami pojawiły się silne reakcje alergiczne, powodujące stany zapalne oraz swędzenie wywołane pokrzywką. Przy przesadzaniu oraz podcinaniu drzewa zaleca się korzystać z rękawiczek ochronnych i uważać na sok sumaka.

Sumak octowiec przez niektórych uważany jest za chwast, ponieważ niezwykle wypiera z ogrodu inne gatunki. Roślina za pomocą odrostów korzeniowych, zwłaszcza gdy gleba wokół drzewka jest zakopywana, potrafi łatwo się rozrastać.

Materiały WP © Materiały własne

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!