"Uwłaczające godności". Ginekolog o propozycji ws. tabletki "dzień po"

- Pozwoliłem to sobie skomentować pod jednym z postów w mediach społecznościowych, że może tego samego powinniśmy oczekiwać od starszych panów, którzy przyjdą do apteki, bo mają przepisane czopki. Może powinniśmy dla nich też znaleźć miejsce, gdzie będą mogli je zaaplikować, a później farmaceuta jeszcze sprawdzi, czy znajdują się odpowiednio głęboko. To jest zwyczajnie oburzające - dodaje.