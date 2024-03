Krytykuje tabletki "dzień po". Zachęca do "wstrzemięźliwości seksualnej"

- Podkreślę ponownie głośno i wyraźnie: to nie jest tabletka wczesnoporonna i nie niesie za sobą żadnego ryzyka. Nawet jeśli pigułkę przyjęłaby pacjentka już w ciąży, nie spowoduje to poronienia, więc jest to bezpieczna metoda regulacji poczęcia, a teraz pozwoli kobietom na większą kontrolę nad własnym ciałem i życiem. Antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. postkoitalna, jest tym, co się kobietom należy - dodał dr Socha.