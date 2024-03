Zapytali go o aborcję i tabletkę "dzień po". Nie owijał w bawełnę

Krzysztof Bosak pojawił się w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie poruszył wiele ważnych kwestii. Prowadzący wprost zapytali go o jego stosunek do prawa aborcyjnego w Polsce oraz projektu ustawy ułatwiającej dostęp do tabletki "dzień po". Polityk postawił sprawę jasno.