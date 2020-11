WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Julia Wiśniewska 4 godziny temu Partner materiału: Finish Uwolnij się od ręcznego zmywania naczyń. Czas na przyjemności Piętrzące się stosy ubrań, naczynia w zlewie do zmycia, praca, którą przynosimy do domu, a do tego zajęcia, na które odwozimy (i przywozimy) dzieci, zaległe sprzątanie i… dużo by jeszcze wymieniać. Brzmi znajomo? Aż 91 proc. Polaków twierdzi, że tempo życia wyraźnie wzrasta. Co w takim razie możemy zrobić, żeby zwolnić? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Unsplash.com) To, że pędzimy, przekłada się na brak czasu, który towarzyszy Polakom prawie codziennie (38 proc.) – wynika z raportu Kantar Polska dla marki Finish "To kto dziś zmywa?" przeprowadzonego w lipcu br. Dużo ostatnio mówiło się też o zwolnieniu, poświęcaniu się życiu rodzinnemu ze względu na lockdown spowodowany pandemią wirusa COVID-19, ale tak naprawdę często zostaliśmy przygnieceni rzeczywistością. Życie toczyło się głównie w domu, a w związku z tym obowiązków nie ubywało. Raport wskazuje także na to, że to kobiety zajmują się głównie zadaniami domowymi, w tym zmywaniem naczyń (78 proc.), a mężczyźni, no cóż… mniej (61 proc. deklaruje chęć zmywania). Przy tym bardzo wyraźnie widać, czego najbardziej Polakom brakuje. Nie realizowania pasji czy spotkań z przyjaciółmi, ale odpoczynku i leniuchowania! Ot, zdawałoby się takiej prostej czynności. Ty zmywasz, ja wynoszę śmieci Od paru lat dużo się też mówi o partnerstwie w gospodarstwie domowym, w wychowywaniu dzieci itp. Oczywiście jest inaczej niż u naszych dziadków, ba, nawet rodziców, ale jednak nie wychodzi wcale tak do końca "po równo". Za jakie obowiązki Polacy biorą się najczęściej? Wyrzucanie śmieci, przygotowywanie posiłków i codzienne zakupy. Najbardziej nielubianymi czynnościami są prasowanie, załatwianie spraw urzędowych oraz sprzątanie. Tuż za tym podium znajduje się zmywanie, którego nie lubi prawie 1/4 Polaków! Kto bierze na swoje barki najbardziej niepopularne zadania domowe według raportu dla marki Finish? Przeważnie kobiety. Odkurzają, prasują, piorą, gotują i zmywają naczynia. Mężczyźni zaś wynoszą śmieci, zajmują się drobnymi naprawami oraz załatwianiem spraw urzędowych. Powód do stresu Polacy nie lubią zmywać – deklaruje tak ponad połowa badanych, a czynność ta powoduje u nich… stres. W dodatku ¼ ankietowanych twierdzi, że to najgorsza kara. Najchętniej uniknęliby tego obowiązku, scedowali go na kogoś innego. Góra naczyń w zlewie to przerażający widok, który powoduje, że stajemy się zdenerwowani. Ten przykry obowiązek panowie najchętniej zamieniliby na odpoczynek czy majsterkowanie, a panie – na czytanie książek, spędzanie czasu z dziećmi i przyjaciółmi albo spacer. Uwolnij się od ręcznego zmywania naczyń! Same urządzenia wyręczają nas i pozwalają nam zaoszczędzić kilka cennych chwil, a tym samym uwolnić czas na przyjemności. Wśród nich jest zmywarka – obecna od wielu lat w przestrzeni kuchennej, ale nadal niektórzy na nią się nie decydują. Wg badania "To kto dziś zmywa?" dla marki Finish 52 proc. gospodarstw domowych nie posiada jeszcze zmywarki, która przecież tak bardzo ułatwia życie. Dzięki niej możemy znaleźć chwilę na przyjemności. Kluczem do perfekcyjnych rezultatów jest również wybór odpowiednich tabletek. Podczas gdy odpowiednio dobrane detergenty rozprawiają się z brudnymi naczyniami, możemy spędzić więcej czasu z bliskimi, poświęcić chwilę samym sobie lub oddać się innym obowiązkom domowym. Tak więc, gdy zmywanie naczyń mamy z głowy - przekonamy się̨ jak dużo czasu zyskamy. W ten sposób nie tylko my sami – ale też nasi bliscy – będziemy szczęśliwsi. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze