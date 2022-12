Użyj tego przycisku. Woda na parapecie już się nie pojawi

Co robić, gdy z okna cieknie? Pamiętaj o jednej zasadzie

Jak uszczelnić okna? Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić, czy można w nich samodzielnie wyregulować docisk skrzydła do ramy okna. Większość nowych, plastikowych okien posiada taką funkcję. Wystarczy wtedy przestawić specjalny, znajdujący się w nich przycisk na ustawienie "zimowe" - czyli przekręcić śrubę wewnątrz okiennicy szerszą stroną do okna. Wtedy będzie ono mocniej przylegać do ramy, a tym samym stanie się bardziej szczelne.