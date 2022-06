Jak dokładnie i bez wysiłku wyczyścić okienne framugi? Znamy genialny trik

Sezon na wiosenne porządki już dawno minął, lecz zapomniałaś lub zapomniałeś umyć wtedy okien? A może był to celowy zabieg, mający na celu odwleczenie w czasie przykrego obowiązku? Tak czy inaczej nie można odkładać tego w nieskończoność, lecz trzeba zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Na szczęście istnieje metoda, która znacznie ułatwi to zadanie.