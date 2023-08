Używasz ściereczki z mikrofibry? Nigdy nie czyść nią tych miejsc

Jaki preparat będzie najskuteczniejszy? W większości drogerii znajdziesz płyn do dezynfekcji powierzchni. Spryskaj nim toaletę, umywalkę, kabinę prysznicową bądź wannę i armaturę. Dzięki temu zacznie panować w niej higieniczna czystość. Jeśli nie chcesz używać silnych środków chemicznych, możesz wykorzystać do tego ocet. Szklankę wody wymieszaj ze szklanką octu i przelej całość do butelki z atomizerem. Ocet nie tylko usunie bakterie, ale też wiązki grzybów, pleśni, a do tego, łatwiej będzie usunąć kamień.