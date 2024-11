Używasz takich przyborów kuchennych? Szybko wyrzuć do kosza

Sylwia Panek jest znana w sieci pod pseudonimem "wzdrowymdomu". Na Instagramie obserwuje ją ponad 120 tys. osób. Chemiczka i influencerka w jednym ze wpisów przestrzega przed używaniem czarnych plastikowych akcesoriów, często używanych w kuchni podczas przyrządzania posiłków. Ekspertka tłumaczy, że plastikowe przybory kuchenne mogą być źródłem szkodliwych substancji, takich jak ftalany i bisfenole, które mogą przenikać do żywności.

Czarne przybory kuchenne m.in. chochle, łopatki, szpatułki czy łyżki są szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Ciemny barwnik użyty do ich produkcji pod wpływem wysokiej temperatury może uwalniać niebezpieczne toksyny. Nawet jeśli nie widać tego gołym okiem, mikroplastik i inne zanieczyszczenia mogą przedostawać się do potraw podczas gotowania. Sylwia Panek ostrzega swoich obserwatorów i wyjaśnia, że nawet nowo zakupione przedmioty stanowią zagrożenie.

Panek zwraca szczególną uwagę na deskę kuchenną. Ta, wykonana ze sztucznego tworzywa, szybciej ulega zniszczeniu. W mikroszczelinach powstałych podczas nacięć nożem, mogą rozwijać się bakterie. Może także uwalniać drobne cząsteczki plastiku do jedzenia. Ekspertka radzi, by zaopatrzyć się w deskę drewnianą, kamienną lub szklaną .

