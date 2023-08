Vademecum terapii raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy i druga po raku płuca przyczyna zgonów u kobiet. Co roku w Polsce taką diagnozę słyszy 20 000 pacjentek. Nie każda z nich jednak otrzyma szansę skorzystania z najnowszych standardów leczenia. A przecież "Jedna opcja to za mało", jak głosi hasło kampanii społecznej Onkofundacji Alivia, która uświadamia pacjentki o ich prawach oraz zachęca do rozmowy z lekarzem na temat możliwości wyboru terapii.