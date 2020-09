Vanessa Bryant odpowiada na zarzuty matki. Miała ją wyrzucić z domu

"Mój mąż i córka zmarli niespodziewanie, a mimo to moja mama miała czelność udzielić wywiad telewizyjny, mówiąc o mnie negatywnie, roniąc jednocześnie łzy za samochód i dom, które nie były na jej nazwisko" – czytamy w oświadczeniu Vanessy Bryant, które jest odpowiedzią na zarzuty pod swoim adresem.

Według Sofii Lane, Vanessa kazała jej się wynosić z posiadłości, do której wprowadziła się po śmierci zięcia i wnuczki. Teściowa Kobego Bryanta w hiszpańskojęzycznym programie płakała rzewnymi łzami, wypominając córce złe traktowanie. – Powiedziała mi, że mam oddać samochód i to natychmiast – żaliła się.

Wściekła Vanessa nie przebiera dziś w słowach. "Zabrała całą swoją diamentową biżuterię, opróżniła mieszkanie, które jej zapewniłam, żeby wyglądało na to, że nie ma mojego wsparcia. Mój mąż i ja wspieraliśmy ją finansowo przez ostatnie 20 lat i w imieniu nas obojga nadal to robię, co miesiąc wypłacając pieniądze. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, po śmierci męża i córki nie była fizycznie obecna ani nie wspierała emocjonalnie mnie i moich córek" – tak przedstawia swoją wersję wydarzeń.