Vanessa Bryant wspomina męża i córkę. "Najlepsi"

"Kocham cię Aubz (jak nazwałaby cię moja Gigi). Dziękuję bardzo za piękne podzielenie się ze mną niektórymi swoimi wspomnieniami. Moja Gigi jest NIESAMOWITA i naprawdę doceniam twój przemyślany list. Tak bardzo cię kocha. Tęsknię za moją córeczką i Kob-Kobem. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego / jak ta tragedia mogła się wydarzyć… To wciąż nie wydaje się prawdziwe. Kob, zrobiliśmy to dobrze. Gigi, nadal sprawiasz, że mama jest z ciebie dumna. Kocham cię!" – tak Vanessa zakończyła post.

Aubrey uhonorowała Giannę jako przyjaciółkę, która skłoniła ją do "bycia lepszą" i pochwaliła Vanessę jako matkę. "Jeśli kiedykolwiek zostanę mamą, mam nadzieję, że moja córka okaże się dokładnie taka, jak twoja" – napisała dziewczyna "Miłość do życia [Gianny] jest czymś, co podziwiam bez końca… Uśmiechnęłaby się do reszty świata". W dalszej części listu Aubrey dodała: "Czasami wpadam w rozpacz, myśląc o niej i co mogłaby osiągnąć, gdyby miała jeszcze kilka lat". Na zakończenie swojej nastolatka zwróciła się do Vanessy słowami: "Kocham cię i myślę o tobie, gdy wspominamy Gigi".