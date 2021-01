Grała Krystynę w serialu "Plebania". Co dziś robi Bernadetta Machała-Krzemińska?

2 lata po tym, jak film trafił do kin, młoda gwiazda wyszła za mąż za Stanisława Krzemińskiego. "To było szaleństwo. Spotkaliśmy się na etapie próbnych zdjęć do 'Kroniki wypadków miłosnych' [...] To był na początku trudny związek, wymagał wielu wyrzeczeń, musieliśmy pokonać wiele przeciwności losu, by razem być. W 1987 r. wzięliśmy ślub i od tamtej pory jesteśmy razem. Mamy fantastyczną córkę" – wyznała mediom.