Vanessa Paradis na Festiwalu w Deauville. Gwiazda nie ukrywa oznak upływającego czasu

Vanessa Paradis jest uważana za ikonę stylu. Eleganckie, choć niezwykle proste stylizacje i czerwone usta to jej znaki rozpoznawcze. Piosenkarka i aktorka, której kariera trwa już ponad 30 lat, jest świadoma upływającego czasu. Gwiazda nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej i po raz kolejny prezentuje na czerwonym dywanie piękne, naturalne oblicze. Fani są zachwyceni.

Vanessa Paradis na Festiwalu w Deauville

Vanessa Paradis to aktorka, piosenkarka i była modelka. Jest niekwestionowaną ikoną francuskiego szyku, jej stylizacje wciąż kopiowane są przez tysiące kobiet na całym świecie. Panie doceniają gwiazdę nie tylko ze względu na osiągnięcia i inspirujące kreacje, ale również za to, że nie ukrywa oznak upływającego czasu.

Najnowsze zdjęcia Vanessy Paradis z ceremonii zamknięcia 46. Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deauville udowadniają, że aktorka i piosenkarka ceni sobie naturalność. W kreacji Chanel – sukienko-spodniach z eleganckiego, czarnego materiału – prezentuje się wspaniale. Dobrane do niej makijaż i fryzura są wręcz perfekcyjnym uzupełnieniem. Delikatnie falowane włosy, czerwone usta i podkreślone rzęsy to przykład, że francuski minimalizm to doskonały wybór na czerwony dywan.