VI edycja Święta Polskiej Bielizny

Podczas VI edycji wydarzenia odbędzie się plebiscyt Polska Marka Bielizny 2024 Roku. Spośród prawie 100 marek konsumenci wybiorą te, które będą mogły szczycić się tym prestiżowym tytułem. Wyróżnienie to jest cenne, ponieważ opiera się na wyborze konsumentów. W ubiegłorocznej edycji oddano ponad 66 000 głosów, co świadczy o zaangażowaniu i przywiązaniu klientów do marek. Jest to również doskonała okazja do angażowania fanów, zachęcania ich do rozmowy o markach i dzielenia się swoimi sympatiami.