Victoria Beckham używa kosmetyków z sieciówek. Ma tani i skuteczny sposób na pielęgnację twarzy

Produkty do pielęgnacji cery, których używa Victoria Beckham

Jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, to okazuje się, że Victoria Beckham używa kultowego płynu micelarnego marki Bioderma. Bioderma Sensibio H2O to produkt, który zawiera zaledwie 10 składników, z czego połowa to te pielęgnujące. Pasuje do każdego rodzaju skóry. Kosztuje około 47 zł.