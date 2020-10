Viki Gabor ubiera się zbyt wyzywająco? Odpowiada na krytykę

Viki, a właściwie Wiktoria Gabor urodziła się w 2007 roku w Hamburgu. Po narodzinach osiedliła się z rodziną w Polsce, lecz wkrótce emigrowali do Wielkiej Brytanii. Dopiero po 7 latach na emigracji, powrócili do kraju. I wkrótce nastolatka została gwiazdą.

Najpierw w 2018 roku zdobyła główną nagrodę w programie telewizyjnym "The Voice Kids", później poznała ją cała Europa, kiedy w trakcie Konkursu Eurowizji dla Dzieci wykonała utwór "Superhero" i zdobyła nim pierwsze miejsce w konkursie. Od tamtej pory jej kariera rozwija się w błyskawicznym tempie. Ma liczne grono fanów, ale również są osoby, którym nie podoba się wizerunek nastolatki. Zarzucają jej, że ubiera się zbyt wyzywająco do swojego wieku.

Viki Gabor jest krytykowana za stylizacje

– Nie zgodzę się z komentarzami, że ubieram się wyzywająco. Najczęściej noszę garnitury, które są odpowiednie do mojego wieku. Uwielbiam je i w nich czuję się najlepiej. Nie śmiałabym zmieniać swojego wizerunku – powiedziała wokalistka w rozmowie z "Faktem".

Viki Gabor przyznała również, że swoje stylizacje konsultuje zawsze z rodzicami. To oni pomagają jej zdecydować, czy ubiera się odpowiednio do swojego wieku. Dają jej jednak dużo swobody w tej kwestii.

– Oczywiście zawsze konfrontuję z rodzicami swoje stylizacje. Oni jednak zawsze chwalą moje modowe wybory, ponieważ to, co wybieram, nie jest wyzywające czy nieodpowiednie do mojego wieku. Ja bym się wyzywająco nigdy nie ubrała – opowiadała.