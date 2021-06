VOLUME MILLION LASHES BALM NOIR & BRILLIANT SIGNATURE PLUMP-IN-GLOSS OD L'OREAL PARIS CZYLI…IDEALNY DUET DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Dla nas – marki L'Oréal Paris, od zawsze najważniejsze są kobiety. To dla nich tworzymy wysokiej jakości kosmetyki, bo wierzymy, że są tego warte i chcemy je wspierać każdego dnia. Dbamy, aby opracowane przez nas nowoczesne formuły odpowiadały ich potrzebom oraz światowym trendom. Dlatego dziś przedstawiamy dwa innowacyjne produkty, w których połączyliśmy to, co najważniejsze w najnowszym trendzie #Skinification – pielęgnację skóry, piękny makijaż i zdrowy promienny wygląd.