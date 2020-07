VSCO girl. Kto kryje się za tą enigmatyczną nazwą? Poznaj najmodniejszy trend wśród dziewcząt

VSCO girl to młoda dziewczyna, która inspiruje się aplikacją do przerabiania zdjęć. Wśród dziewcząt z pokolenia Z, czyli urodzonych pod koniec lat 90., króluje trend polegający na upiększaniu zdjęć i pozowaniu z popularnymi atrybutami VSCO girl. O co dokładnie chodzi w tym trendzie? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

VSCO girl chce zostać coraz więcej młodych dziewcząt, które aspirują do miana najmodniejszych. W przeciwieństwie jednak do innych trendów, w tym przypadku na pierwszy plan wysuwa się naturalność, bardzo luźne ubrania oraz minimalny makijaż. To tylko niektóre z ważniejszych elementów, które składają się na styl VSCO girl.

VSCO girl – alternatywa dla Tumblr girl?

Jeszcze do niedawna pierwsze skrzypce odgrywał styl Tumblr girl, ale powoli dochodzi on w niepamięć. VSCO girl skutecznie wyparła wcześniejsze trendy. Skąd ta nazwa? VSCO to specjalna aplikacja do przerabiania zdjęć, ale również rozbudowana społeczność, dzięki której można odnaleźć najmodniejsze hity. VSCO girl z chęcią dzieli się zdjęciami upiększanymi różnymi filtrami, a przy okazji chwali się stylowym wystrojem swojego pokoju, który wzorowany jest na lata 90. XX wieku.

VSCO girl – czym się charakteryzuje?

Najczęściej VSCO girl jest młodą dziewczyną, która przede wszystkim stawia na naturalność. Raczej stara się nie farbować włosów, aby najlepiej zaprezentować się z pięknymi falami albo lokami. Na rękach ma modne kolorowe frotki, którymi jest w stanie w każdej chwili ujarzmić swoje włosy. VSCO girl korzysta z bardzo naturalnego makijażu, ponieważ więcej czasu poświęca pielęgnacji i rozświetleniu cery. Promuje ekologiczne podejście do życia i zachęca do skorzystania z wielorazowych butelek czy innych przedmiotów codziennego użytku. VSCO girl jest często także wegetarianką lub weganką.

VSCO girl – obowiązkowe atrybuty

Choć VSCO girl w teorii nie przykłada wagi do przedmiotów materialnych, to jednak na kontach Instagramowych bardzo często można odnaleźć wiele rzeczy, które charakteryzują ten modny styl. Trampki, plecak, bransoletki z rzemyków, chokery z muszelek, koszulki z nadrukami, pastelowe lakiery do paznokci, bezprzewodowe słuchawki oraz oklejone kubki termiczne – lista obowiązkowych dodatków VSCO girl naprawdę jest długa. Dziewczęta podążające za tym stylem muszą mieć konta na Instagramie, Tik Toku i VSCO. Bardzo często VSCO girls stają się obiektem kpin, ponieważ zarzuca się im brak oryginalności.

