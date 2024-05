Zapozowała z Longorią. Zdjęcie jest już w sieci

Julia Wieniawa dołączyła do grona ambasadorek marki L'Oreal Paris, którymi są m.in. Helen Mirren, Andie MacDowell, Grażyna Torbicka, Camila Cabello oraz Eva Longoria. Tym samym pojawiła się na festiwalu w Cannes, gdzie uczestniczyła w oficjalnym wydarzeniu organizowanym przez markę i zapozowała na czerwonym dywanie. Wśród zdjęć, jakie opublikowała na swoim profilu na Instagramie, znalazło się to z Evą Longorią.

Wieniawa wyglądała obłędnie. Stylizacja to uczta dla oczu

Wieniawa wyglądała obłędnie. Stylizacja to uczta dla oczu

Julia Wieniawa poleciała do Cannes z całym sztabem ludzi. Razem ze swoim stylistą, Kacprem Kujawą, wybrała na tę wyjątkową okazję oliwkową suknię projektu Konrada Bikowskiego - z dopasowanym gorsetem, odkrytymi ramionami i długim trenem. Całość uzupełniła metalicznym sandałkami na obcasie i diamentową biżuterią: kolczykami, naszyjnikiem, bransoletką i pierścionkami polskiej marki Apart.

Adidasy schowaj do szafy. Teraz królują buty w stylu Wieniawy

Adidasy schowaj do szafy. Teraz królują buty w stylu Wieniawy

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!