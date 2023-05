W Cannes skradła całe show. Zaniemówili, gdy się odwróciła

16 maja 2023 roku rozpoczął się Festiwal Filmowy w Cannes. Wieczorem odbyło się oficjalne otwarcie ważnej dla miłośników kina imprezy. To również ważny moment dla branży modowej. Gwiazdy przychodzą na wydarzenie w najmodniejszych kreacjach sezonu, lansując najgorętsze trendy. Alessandra Ambrosio zaprezentowała się w obcisłej sukience, która przyciągała uwagę fotoreporterów.

To już 76. festiwal filmowy organizowany w Cannes. Jak co roku pojawiły się na nim gwiazdy. Na ceremonii otwarcia wydarzenia nie zabrakło znanej modelki Alessandry Ambrosio. Jej komplet, składający się z sukni i nakrycia głowy, skradł show.

Modelka wybrała kreację w kolorze przygaszonego różu i srebra. Do stylizacji został dobrany sporych rozmiarów wysadzane kamieniami srebrny naszyjnik oraz wiszące kolczyki. Przy tak bogatej biżuterii i sukni styliści modelki postawili na bardzo delikatny, subtelnie podkreślający urodę Alessandry makijaż.

Elegancka, obcisła suknia delikatnie rozszerzała się ku dołowi. Jednak to tył kreacji zrobił największe wrażenie.

