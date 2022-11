W domowym zaciszu. Stwórz wyjątkową przestrzeń na święta

Co roku pojawiają się nowe trendy w dekorowaniu domu na święta. Przez wiele lat panowała moda na monochromatyczne dodatki i choinkę utrzymaną w duchu minimalistycznym. Teraz każdy z nas kieruje się własnymi upodobaniami – to mogą być elementy rustykalne, glamour czy loftowe. Niezależnie od wybranego stylu liczy się to, by domową aranżację wspominać ze wzruszeniem. Jak urządzić dom na święta? Wspólnie z TK Maxx przygotowaliśmy garść inspiracji, które ułatwią przygotowania!