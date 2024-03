W Dzień Kobiet podaruj sobie to, co najprzyjemniejsze

Z kolei zestaw The Ritual of Sakura to nawiązanie do japońskiej ceremonii Hanami, która zachęca, by obudzić w sobie radość i traktować każdy dzień, jako nowy początek. Ten zestaw podarunkowy, pełen wyjątkowych produktów wzbogaconych ekstraktami z kwiatu wiśni i mleka ryżowego, będzie doskonałym prezentem dla kogoś, kto uwielbia delikatne, kwiatowe zapachy. Jego opakowanie także nawiązuje do japońskiej sztuki obdarowywania, w której to sposób zapakowania prezentu jest równie ważny, jak sam prezent. Stanowi on formę komunikacji pomiędzy osobą wręczającą upominek a tą, która go otrzymuje.