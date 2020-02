WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

W Holandii walczą o prawa "sexworkerów". Polskie prostytutki z tego kpią Magda i Piotr Mieśnik rozmawiali z ponad 50 osobami zajmującymi się pracą seksualną w Polsce. Wszystkie pytali, jak same siebie nazywają.... Rozwiń Marszew Które mówią E-oprawa Ma se … Rozwiń Transkrypcja: Marszew Które mówią E-oprawa Ma sens Mówienie o prawach Może inaczej rozmawialiśmy z 40 na 50 osobami które pracują Prostytutki i żadna nie nazwała się bez ex-work Wręcz traktował to trochę Z takim podpisywaniem naśmiewanie się One są dalekie od feminizmu i Często są zmuszane do tego co robią często po prostu sytuacja życiowa je do tego zmusza I absolutnie nie nazwałbyś Na ulicę wychodzą w Amsterdamie Kobiety które praca Krzyczą Szacunku że chcą Że Potrzebuję uregulować Z kim Kto jest świat który różni się Od tego Skoro tam to jest Realne A tutaj O tym nie ma Zdecydowanie się różni bo on gadaliśmy swoje bohaterki Dla nich nie byłoby lepiej gdyby w Polsce prostytucja była zalegalizowana Ale nie one są przeciwne bo to oznacza że gdzieś w urzędzie musiał Nazwisko że ilość osób mogłoby się dowiedzieć czym one się zajmują Oczywiście miało być zagwarantowane na przykład badania lekarskie tak jak jest to w Holandii ale część z nich świadomie chodzi do Ginekologia nowa część Kobiety pracujące w innych branżach bo zależy mi na tym żeby Same nie zachorować nie zarażać klient I naprawdę ja byłam zaskoczona ale one są przeciwne legalizacji tego za To znaczy tutaj drobne sprostowanie byłaś skrótu myślowego prostytucja w Polsce jest Nielegalne Czerpanie korzyści z Czyli Sutener Ale to o czym mówi Magda no Jakby wyjście do mainstreamu Steam Powiedzmy zawodem oznaczałoby konieczność rejestracji Konieczność przeprowadzania badań No i na to nasze bohaterki raczej nigdy by się nie zgodziły bo Chcę Działać tak jak do tej pory czyli gdzieś w cieniu bez Chwalenia się Co robią chociaż oczywiście chciałyby działać bez tym zagrożeń które W tej szarej strefie Które działają na nie Co chcielibyście Jednym zdaniem powie A chciałbym żeby ta książka uderzyła Jak obuchem w głowę niektórych ludzi którzy korzystają z usług prostytutek lub czerpią Kolwiek zyski i dlatego ona jest napisane właśnie taki mocnym językiem mam nadzieję Kilka kilkanaście osób Zastanowię się czy warto jeśli Mężczyźnie czy kobiecie która pracuje w tej branży bo naprawdę jest duże prawdopodobieństwo że te osoby są zmuszam A ja tak naprawdę mam trochę inną motywację ja Chciałem odsłonić tą kotarę która przykrywa część rzeczywistości I chciałem po prostu pokazać jak ten Seks biznes wygląda naprawdę Tak bez pudru Nieco inaczej niż fajnych kolorowych serialach A to Co kto z tego wyniesie jakie będzie miał przemyślenia To zostawiam Czytanie