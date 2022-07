W jaki sposób łączyć buty sportowe damskie z sukienkami?

Białe buty sportowe damskie to popularny trend, od kilku sezonów z dumą prezentowany zarówno przez modę uliczną, jak i największe gwiazdy oraz celebrytki. Tak zwane "sneakersy" w jasnym, jednolitym kolorze stanowią świetną i uniwersalną bazę do sukienek o różnych kolorach i wzorach- wybierz dla siebie sukienkę https://eozone.pl/sukienki. Oczywiście mowa tutaj raczej o sukienkach noszonych na co dzień, do kreacji typowo weselnej raczej się nie sprawdzą. To świetna opcja zarówno do modeli prostych, obcisłych, ołówkowych, a już szczególnie w stylu sportowym, jak i takich o kroju oversize, typu dłuższa bluza, czy tunika. Pasują zarówno do długości maxi, midi, jak i mini.