W jakie rozwiązania powinien być wyposażony godny zaufania sklep online?

Model płatności

Częstym problemem e-handlowców są porzucane przez klientów koszyki. Konsumenci cenią sobie bowiem szybkie i proste w obsłudze rozwiązania. Model płatności online White Label stworzony został w odpowiedzi na potrzeby konsumentów oraz sprzedawców, zwracających uwagę na spójność elementów platformy sklepu internetowego. Moduł (zapewniany m.in. przez Bluemedia.pl) umożliwia szybką finalizację transakcji bez przekierowywania klienta na stronę operatora. System niweluje również ryzyko popełnienia błędów związanych z samodzielnym wprowadzaniem danych przelewu. Usługa White Label pozwala pozostać klientowi na stronie e-sklepu w czasie całego procesu zakupowego. Konsument nie dostaje również informacji, który z operatorów pośredniczy w finalizacji transakcji. White Label ma swoje bezpośrednie przełożenie na współczynnik konwersji. Stanowi on również skuteczne narzędzie w walce z porzuconymi koszykami. Z rozwiązania mogą korzystać właściciele sklepów internetowych opartych na różnorodnych platformach. Każdy e-sprzedawca może dostosować interfejs panelu do układu własnej witryny. Rozwiązanie to podwyższa ponadto komfort klientów podczas zakupów on-line.