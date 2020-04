WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Inspiracje + 5 zielonyzieleńsukienkiporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 4 godziny temu W kolorze nadziei. Zielone sukienki dla każdej z nas Zielone sukienki urozmaicają naszą garderobę wiosną, kojarzą się z naturą i mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie – zieleń to w końcu kolor nadziei. Sukienki w kolorze granatowym dają się łączyć z przeróżnymi dodatkami. Do wyboru jest wiele propozycji w stylu casualowym, eleganckim, a także efektowne modele koktajlowe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wolisz odcień młodej trawy, czy ciemną, butelkową zieleń? (Shutterstock) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Szafa pełna wiosny - zielone sukienki Pozytywna energia i modny styl – to właśnie zielone ubrania. Jeśli dodać do tego połączenia nutkę kobiecości i odrobinę wdzięku, mamy wiosenne ubranie idealne, czyli zielone sukienki. Możesz wybrać gładką w ulubionym odcieniu zieleni lub wzorzystą np. w kwiaty albo motywy etniczne. Zielona sukienka nie tylko dla rudowłosej Wiele rudowłosych kobiet lub szatynek o ciepłym typie kolorystycznym chętnie sięga po rozmaite ubrania w odcieniach zieleni. To gama kolorystyczna wręcz dla nich stworzona, ale też blondynki i brunetki mogą dobrać odpowiedni kreację w tym kolorze dla siebie. Wystarczy dobrać zieleń o odpowiednim natężeniu, jasności i cieplejszym lub chłodniejszym odcieniu. Odradza się niektóre odcienie zieleni bladym kobietom o jasnych włosach. Zbyt jasny odcień sukienki mógłby dać efekt nadmiernej bladości. Takie osoby powinny unikać mdłych i zanadto rozbielonych odcieni zieleni, a sięgać po te bardziej wyraziste, cieplejsze. Brunetkom zarówno o bladej, jak i ciemniejszej karnacji w zieleniach jest do twarzy. Szczególnie dobrze prezentują się śniade brunetki w sukienkach w zieleni o odcieniu oliwkowym. Kolorystyczny typ zimy, czyli brunetka o jasnej skórze, może natomiast podkreślić jasną karnację ciemnym, butelkowym kolorem. Czarną sukienkę zostaw w szafie. Czas na zieloną! Klasyka małej czarnej to już legenda. Niewielka, czarna sukienka zawsze wygląda dobrze. Są jednak chwile, kiedy jednolita czerń wydaje się nie na miejscu, sprawia wrażenie zbyt smutnej lub nie pasuje z innego powodu. Jeśli zależy ci na ciemnej sukience, ale czarna nie wchodzi w grę – koniecznie zwróć uwagę na modele w kolorze ciemnej zieleni, zarówno ciepłej, jak i chłodnej. Odważniejsze kobiety mogą sięgać po intensywne, odważne odcienie zieleni neonowej i intensywnej, przywodzącej na myśl młodą, soczystą trawę w pełnym słońcu. Te kolory działają energetyzująco i przykuwają wzrok. Jeśli uważasz je za zbyt odważne, możesz ograniczyć się do akcentów w takich barwach. Sukienka w zieleni dla każdej kobiety Zielone sukienki etui i dopasowane modele akcentujące talię stworzono z myślą o kobietach nieobawiających się demonstrowania atutów swojej sylwetki. Jednak dzięki różnorodności dostępnych fasonów możesz skomponować świetną stylizację, niezależnie od tego, czy twoja figura jest szczupła, czy chciałabyś ukryć kilka centymetrów w biodrach lub w okolicy brzucha. Obecnie dużo większą popularnością cieszą się szersze, wygodne modele z dzianiny, w których wygodnie spędzamy cały dzień, wychodzimy na zakupy, czy spędzamy czas na balkonie. Te casualowe modele przydadzą się też później, np. w stylizacjach z jeansową kurtką i balerinami. Jeśli podobają ci się zielone sukienki, zwróć uwagę na pastelową, popularną zieleń malachitową. Ten subtelny i elegancki kolor o jasnym odcieniu na szczęście nie jest przeznaczony dla wybranych – warto zadbać o to, aby sukienka w takim kolorze wzbogaciła garderobę. Jasny kolor nada się na wiosenne spacery, a za kilka miesięcy sprawdzi się też w czasie letnich wypadów i spotkań z przyjaciółmi.