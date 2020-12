W kombinezonie damskim przy świątecznym stole. Przegląd eleganckich stylizacji idealnych na tę okazję!

Szukasz prostego, niebanalnego pomysłu na świąteczną stylizację? Postaw na kombinezon! To doskonała alternatywa dla sukienki i patent na efektowny look, który stworzysz w 5 minut. Jaki model wybrać? Sprawdź najpiękniejsze damskie kombinezony idealne na wigilijną kolację, świąteczny obiad i nie tylko!

Materiał Partnera: Allani.pl

Kombinezon zamiast sukienki – jaki wybrać do świątecznej stylizacji? Bez względu na to, jak spędzamy święta, elegancka stylizacja podkreślająca wyjątkowy charakter wieczoru to podstawa! Stworzenie jej od podstaw bywa wyzwaniem, dlatego zdecydowanie najczęściej stawiamy na sukienkę. Jeśli jednak wolisz spodnie, opcją wartą rozważenia będzie efektowny kombinezon. Odpowiednio dobrany optycznie wysmukli sylwetkę i stworzy gotowy pomysł na odświętny look. Wystarczy, że dobierzesz do niego dodatki, a zyskasz idealną, świąteczną całość, w której zadasz szyku przy stole. Pytanie tylko: jaki kombinezon wybrać? W klasycznej czerni? W typowo świątecznym kolorze? Z błyskiem? A może z koronką? Sprawdź propozycje z aktualnych kolekcji i dowiedz się, z czym je zestawić!

Kombinezon z cekinami – zabłyśnij w eleganckim stylu! W świątecznej stylizacji odrobina błysku jest jak najbardziej wskazana, a kombinezon z cekinową górą to zdecydowanie bardziej elegancka i szykowna opcja, niż klasyczna cekinowa sukienka (ta sprawdza się przede wszystkim na sylwestrowych imprezach). Możesz wybrać model z czarnym dołem o kroju palazzo i górą w srebrze lub złocie. Taki kombinezon będzie idealną podstawą looku z bardzo subtelną biżuterią i prostymi, czarnymi szpilkami.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Czerwony kombinezon damski – Valentino Red albo w odcieniu bordo Czerwień to kolor, który co roku króluje w bożonarodzeniowych trendach i wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie. Zamiast czerwonej sukienki możesz wybrać jednak coś równie eleganckiego, a zarazem nietuzinkowego. Czerwony kombinezon w klasycznej, mocno nasyconej czerwieni lub odcieniu czerwonego wina doda Ci klasy i szyku przy świątecznym stole. Najlepiej komponuje się ze złotą biżuterią, np. długimi wiszącymi kolczykami i szpilkami w odcieniu nude lub złotymi, cielistymi sandałami na obcasie. Taki model z powodzeniem wykorzystasz też przy innych okazjach – szczególnie na romantycznych randkach, wyjściach z przyjaciółkami czy na Walentynki!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Kombinezon z koronką – prosty sposób na efektowny świąteczny look Dodają tajemniczości, podkreślają zmysłowy wygląd i perfekcyjnie wpisują się w klimat magii świąt – koronki to sprawdzony sposób na bożonarodzeniową stylizację, a kombinezon z koronkową górą będzie świetną alternatywą dla zestawu z bluzką i spodniami. Genialnie sprawdzi się czarny, który najlepiej połączyć z efektowną biżuterią i szpilkami w żywym kolorze, np. fuksji, fiolecie czy czerwieni. Ciekawą opcją będzie też ozdoba do włosów, np. aksamitna opaska czy mała spinka z kamieniami. Te niewielkie detale sprawią, że look z kombinezonem z koronką zyska wyjątkowy, świąteczny charakter.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Kombinezon z górą jak marynarka – nie tylko na święta Kobiece garnitury to jeden z najgorętszych trendów ostatnich sezonów, ale komplet z marynarką może nie sprawdzić się przy świątecznym stole ze względu na wygodę. Jeśli marzył Ci się tak elegancki look, wybierz dla siebie kombinezon z długim rękawem i głębokim dekoltem V przypominający zestaw z marynarką i spodniami. Taki model genialnie wygląda z mocniej wyciętymi szpilkami i długą, zjawiskową biżuterią, np. wisiorkiem z ciekawą zawieszką czy wiszącymi kolczykami, które optycznie wysmuklą twarz i szyję!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Szmaragdowy kombinezon damski – elegancja w niebanalnym wydaniu Alternatywa dla czerwieni i czerni? Ciemna, choinkowa zieleń! Kombinezon w odcieniu szmaragdowej czy butelkowej zieleni to idealna propozycja zarówno dla blondynek, jak i brunetek czy rudowłosych, szczególnie zielono- i brązowookich! Postaw na model z lejącej tkaniny, z luźniejszą, lekko rozkloszowaną nogawką i szerokim rękawem, a zyskasz stuprocentowy komfort przy świątecznym stole. Do takiej efektownej podstawy wystarczy dodać subtelną, złotą biżuterię i parę szpilek w czerni. Będzie oryginalnie, a zarazem niebywale elegancko!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Te i wiele innych kombinezonów damskich idealnych na święta znajdziesz na stronie allani.pl. Jeśli marzy Ci się wyjątkowa, świąteczna stylizacja, w której będziesz wyglądać szykownie i kobieco, kombinezon to zdecydowanie najlepsza opcja!