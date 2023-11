W końcu się pokazała. Celine Dion przerwała milczenie

Po odwołaniu trasy koncertowej Celine Dion przestała pojawiać się w przestrzeni publicznej. Autorka przebojów, takich jak "My Heart Will Go On", "I’m Alive" czy "That’s the Way It Is" pojawiła się ostatnio na meczu hokeja w Las Vegas. Opublikowała zdjęcie ze spotkania z hokeistami.