W ostatnim wywiadzie, którego dziennikarka udzieliła "Super Expressowi" opowiedziała, jak wygląda praca na planie "Pytania na śniadanie". Katarzyna Dowbor szczerze przyznała, że "jest dobrze". Gwiazda zaznaczyła, że jest wdzięczna, że od ponad czterech dekad może robić to, co kocha.

65-latka przyznała, że to dzięki pracy w TVP, ponownie czuje, że żyje, a zatrudnienie przy programie śniadaniowym dodaje jej nowej energii. Prezenterka przyznała, że to praca ją odmładza.

Jak się okazuje praca w "Pytaniu na śniadanie" nie tylko odmładza 65-latkę, ale również wspiera ją w utrzymaniu dobrej formy. Ostatnio dziennikarka zrzuciła sporo kilogramów i przyznała, że zawdzięcza to swojej nowej pracy.

