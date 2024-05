Katarzyna Dowbor bez makijażu. Każdy dzień zaczyna tak samo

Katarzyna Dowbor pokazała, co robi tuż po przebudzeniu

Katarzyna Dowbor na swoim instagramowym profilu opublikowała wyjątkowe nagranie. Dziennikarka pokazała, jak wygląda tuż po przebudzeniu, a także co robi po wstaniu z łóżka. Materiał może zaskoczyć niejednego.

Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek. Przez ponad dekadę prowadziła polsatowski program "Nasz nowy dom", jednak po decyzji Edwarda Miszczaka musiała pożegnać się ze stacją. Mimo to 65-latka nie narzeka na nudę. Obecnie jest jedną z prezenterek "Pytania na śniadanie", a do tego pracuje nad autorskim formatem w Canal+ Domo "Dowborowa od nowa", gdzie pokazuje, jak odnawia swój dom.

Dziennikarka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją codziennością z ponad 170 tys. obserwatorów. Niedawno Katarzyna Dowbor pokazała, co robi tuż po wstaniu z łóżka.

Poranna rutyna Kasi Dowbor

Katarzyna Dowbor postanowiła pokazać internautom, jak wyglądają jej poranki. Dziennikarka opublikowała nagranie, które rozpoczyna się od wczesnej pobudki. Chociaż budzik gwiazdy zadzwonił skoro świt, 65-latka z uśmiechem na twarzy zapozowała z łóżka.

Następnie Dowbor pokazała, jak przygotowuje posiłki dla swojej licznej gromadki pupili. Dziennikarka jest miłośniczką zwierząt i sama ma psy, koty oraz konie. W nagraniu widzimy nie tylko zwierzęta, ale także dużą posiadłość 65-latki.

"Tak wygląda każdy mój poranek" - napisała w poście Katarzyna Dowbor.

Internauci zachwycili się nagraniem Katarzyny Dowbor

W komentarzach pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów od internautów. Nawet synowa Katarzyny Dowbor, Joanna Koroniewska wyraziła swoje uznanie, pisząc "Torpeda".

"Trochę pracy jest, trzeba wyżywić towarzystwo, ale to taka praca, która daje wielką radość i satysfakcję", "Stąd ta energia i wigor! Pięknie Pani mieszka", "Dla bliskich warto wstać przed świtem. To coś, co nas nakręca", "Aż chce się wstawać" - czytamy w komentarzach.

