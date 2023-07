W których krajach nie daje się napiwków? Ekspert ostrzega przed faux pas

Napiwki na świecie

W "Dzień Dobry TVN" poruszono również kwestię napiwków w innych krajach z racji, że sezon urlopowy trwa w najlepsze. Warto wiedzieć, że w Anglii, Francji, Grecji czy Włoszech napiwek jest automatycznie doliczany do rachunku. W przypadku ostatniego z wymienionych państw jest to tzw. "coperto", czyli "nakrycie". Ekspert zaznaczył, że jeśli chcemy napić się jedynie kawy, to możemy zrobić to przy barze, by nie płacić dodatkowego euro lub dwóch. Natomiast w Japonii, Chinach czy Iran dawanie napiwków jest zgodnie ze zwyczajami kulturowymi wręcz niewskazane.