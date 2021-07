Były gwiazdami. Co wokalistki t.a.T.u robią teraz?

Chyba nie ma na świecie osoby, która nie słyszała hitów "Nas nie dogoniat" i "All About Us" rosyjskiego duetu t.A.T.u. W 2001 roku zespół odnosił ogromne sukcesy, a kontrowersyjne zachowania wokalistek, dodatkowo podkręcały atmosferę. Dwadzieścia lat później obie zdecydowały się na szczery wywiad z rosyjską dziennikarką Ksenią Sobczak. Opowiedziały o początkach, wzajemnej relacji i obecnej karierze.