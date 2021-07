Książę Karol miał romans ze znaną piosenkarką? Mógł trwać nawet kilka lat

Mowa o Amerykance Barbarze Streisand – wykonawczyni takich hitów jak "Memory", "Woman in love" czy "The Way We Were". Urodzona w 1942 roku piosenkarka sprzedała prawdopodobnie aż 245 mln płyt. Niemal każdy wydany przez nią album otrzymuje w Stanach certyfikat złotego, platynowego lub multiplatynowego.